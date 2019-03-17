SoNNeikO: поражения очень выносят, я очень ненавижу проигрывать

Капитан Natus Vincere Акбар SoNNeikO Бутаев подвёл итоги выступления команды на DreamLeague Season 11.

«Мы точно не надеялись на топ-16, как и на топ-1. Пытались именно посмотреть, на каком мы уровне, чего нам не хватает. На тренировках было непонятно, почти со всеми играли вничью, как с сильными, так и со слабыми. Именно этот турнир мог бы проявить нашу силу.



Мы полностью отказались от большинства наших стратегий, с которыми мы приехали. У нас не получалось. И мы не понимали: это из-за того, что мы не умеем играть нормально, или же эти стратегии все же не работали. Поэтому мы решили не рисковать, так как у ребят нет уверенности, а раз этого нет, то и нет смысла даже пытаться.



После того как мы проиграли, мы пришли в свой практис-рум и долго обсуждали причины нашего поражения и дальнейшие наши действия на следующие турниры. Замотивировали себя, чтобы больше стараться, раз этого было недостаточно.



Поражения очень выносят. Я очень ненавижу проигрывать. Но это всегда толчок, это опыт. И если из этого опыта извлечь полезное и, не ленясь, работать над собой, то, я уверен, это приведёт к какому-то результату. Надеюсь, положительному», — заключил Бутаев.

Natus Vincere заняла 13-16-е место на DreamLeague Season 11. В первом раунде нижней сетки команда из СНГ уступила J.Storm со счётом 0:1.