Gambit Esports рассталась с B1ad3 и bondik

Киберспортивная организация Gambit Esports расторгла контракты с игроком Владиславом bondik Нечипорчуком и тренером Андреем B1ad3 Городенским. В клубе намерены сменить вектор развития.

«Несмотря на приложенные усилия, в данном составе игроков Андрею B1ad3 Городенскому не удалось полностью реализовать свои идеи по построению игровых схем.



Смена тренера также повлияла на расставание с Владиславом. Мы приняли это решение исходя из того, что кардинально меняем вектор формирования состава», — заявил менеджер Gambit Esports Александр Щербаков.

Владислав bondik Нечипорчук присоединился к команде 31 декабря. Организация взяла игрока на тестовый период.

Андрей B1ad3 Городенский начал работать с составом с июля 2018 года. Команде удалось попасть на майнор, однако у состава так и не получилось квалифицироваться в предварительную стадию IEM Katowice Major 2019.