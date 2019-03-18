Oskar и lmbt вернулись в HellRaisers

HellRaisers представила тренера и игрока нового состава по CS:GO. Киберспортивная организация подписала Томаша oskar Штястны. Чешский снайпер занял в команде роль Озгюра woxic Экера, который перешел в mousesports 14 марта.

Сергей lmbt Бежанов вернулся на тренерский пост. Амиран ami Рехвиашвили, который сначала выполнял обязанности аналитика, а в последние месяцы и тренера, покинул клуб.

Сейчас организация занимается поисками пятого игрока. В HellRaisers не заинтересованы в услугах Бенце DeadFox Бороца. Киберспортсмена отправили в инактив.

Томаш oskar Штястны и Сергей lmbt Бежанов представляли клуб в 2015-2016 году, после чего по очереди покинули команду и присоединились к mousesports.