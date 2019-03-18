EPICENTER стал последним мэйджором в сезоне-2018/19

EPICENTER стал последним мэйджором в сезоне-2018/19. Чемпионат по Dota 2 организует компания Epic Esports Events. Турнир пройдёт 22-23 июня в Москве. Местом проведения EPICENTER Major станет «ЦСКА Арена», вмещающая около 28 тыс. зрителей.

В чемпионате примут участие 16 команд. 15 отберут по итогам региональных квалификаций в СНГ, Европе, Юго-Восточной Азии, Китае, Южной Америке и Северной Америке. Последним участником станет победитель майнора. Турнир на Украине проведёт компания StarLadder. Соревнования состоятся 10-16 июня.

Приобрести билеты можно на официальном сайте турнира. Однако на момент написания заметки он был недоступен из-за наплыва посетителей.

Призовой фонд EPICENTER Major составит $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.