DeMoN: Na'Vi были слишком предсказуемыми, мы знали, что они будут делать в матче

Тренер J.Storm Джимми DeMoN Хо объяснил, почему Natus Vincere не смогла ничего противопоставить его команде.

«NaVi были слишком предсказуемыми во время нашей встречи. Мы знали, что у некоторых их игроков маленький пул героев, поэтому у нас было понимание того, что они будут делать в матче. Во время драфта мы сделали правильные пики и баны, а они вдобавок контрпикнули сами себя. Например, когда у нас был Nyx Assassin, они взяли Medusa, против которой уже было два контрпика. Это сильно облегчило нам игру. <...>



NaVi несколько раз пытались зайти к нам на хайграунд, но когда делали пару ударов по вышке, то понимали, что не смогут долго продолжать осаду. Наша защита была слишком хороша. Против наших героев зайти на хайграунд было очень сложно», — заявил Хо в интервью порталу Prodota.

J.Storm победила Natus Vincere в первом раунде нижней сетки. Прям сейчас команда из Северной Америки играет с Mineski. Посмотреть матч можно вот тут.