Боевой пропуск Apex Legends появится 19 марта. Вместе с ним стартует 1-й сезон

Студия Respawn Entertainment выпустит Боевой пропуск для Apex Legends 19 марта. Релиз намечен на 20:00 мск. Вместе с его выходом начнется первый сезон «королевской битвы».

Базовая версия Боевого пропуска обойдется в 950 монет (750 рублей). Комплект, включающий первые 25 уровней, будет стоить дороже — 2800 монет (2250 рублей).

При покупке пользователи сразу откроют облики «Революционер» для Лайфлайн, «Выживание» для Рэйф и «Вне закона» для Миража. Среди бесплатных наград один облик легенды сезона, 5 наборов Apex и 18 инструментов отслеживания статистики сезона.

Боевой пропуск включает 100 косметических предметов. Все награды будут открываться с достижением уровня. Более подробно ознакомиться с содержимым Боевого пропуска можно здесь.

Вместе со стартом первого сезона и выпуском БП в Apex Legends появится новый персонаж — Октавио Октейн Сильва. Он может жертвовать здоровьем ради ускоренного передвижения и запускать союзников в воздух.