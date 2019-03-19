Майкл Shroud Гржесик рассказал о новых героях в Apex Legends

Популярный стример шутеров Майкл Shroud Гржесик рассказал подробности о выпуске новых героев в Apex Legends. Он заявил, что новые герои появятся после запуска первого рейтингового сезона.



Во время трансляции на Twitch он рассказал, что Respawn Entertainment привлекала его для тестирования Apex Legends около года назад. Уже тогда ему удалось поиграть за Octane. Он заявил, что персонаж был дисбалансным, но студия исправила его способности. Также Гржесик рассказал, что до конца сезона в игре появится второй герой — Wattson. О его способностях пока ничего неизвестно.

Ранее Respawn объявила дату выхода боевого пропуска в Apex Legends. Его можно будет приобрести 19 марта с 20:00 мск. Стартовую версию можно будет приобрести за 950 Apex-монет (750 рублей). Покупатели получат облики для Лайфлайн, Рэйф и Миража. Также вместе с ним в игре появится новый герой Октейн.