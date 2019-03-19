Виктор GeneRaL Нигрини: до TI9 Na’Vi будут играть тем же составом

Бывший игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Виктор GeneRaL Нигрини оценил текущую форму игроков организации. По его мнению команда тем же составом попробует отправиться на TI9, но в случае неудачи менеджмент заменит двух игроков.



«Могу сказать, что в команде уже не все так гладко. Они, на самом деле, не так-то и плохо играли. Я смотрел месяц, два назад – они не плохо играли. Я хотел сказать, что если они не пройдут на этот мейджор, там возможны замены, но потом подумал, что The International скоро, и они по-любому останутся таким составом.



Хотя не знаю. Если на TI не пройдут, то по-любому будет дизбанд или замены какие-то. Мне кажется заменят Blizzy или Chuvash. Может обоих. К MagicaL тяжело придраться и какие-то претензии найти. Как-то нелогично будет. А Владос в принципе хорошо играет на керри. Замены есть, но не самые лучшие. Смысл рисковать? Так что, если будут замены, то, думаю, саппорт и оффлейнер. Не из-за того, что они плохо играют, а из-за того, что к другим придраться тяжело», — рассказал Нигрини на трансляции.



Na’Vi заняла 13-16-е место на турнире DreamLeague Season 11. Команда уступила Chaos Esports Club в первом раунде лузеров. Киберспортсмены заработали $ 10 тыс. и 75 баллов Dota Pro Circuit.

