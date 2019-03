Ринат KingR Абдуллин вернулся в Team Empire

Ринат KingR Абдуллин стал игроком команды Team Empire по Dota 2. Об этом сообщается на сайте организации. Он заменит Владислава BLACKARXANGEL Иващенко.



«Замена Влада — тяжелое решение, он стоял у истоков состава Empire Hope. Тем не менее менеджмент решил, что в настоящий момент эта замена была команде необходима. Правы ли мы оказались, покажет время. Желаю Владу удачи и развития во всех областях его деятельности, уверен, у него всё будет хорошо.



На саппорте пятой позиции в качестве стендина, как минимум на все ближайшие DPC-турниры, сыграет KingR. Мы хорошо знакомы с Ринатом и знаем его возможности. Опыт этого игрока должен положительно сказаться на нашей молодой, но уже боевой команде. Рад снова поработать с этим игроком, надеюсь, у нас всё получится», — прокомментировал изменения глава Team Empire Александр Соломонов.



Владислав BLACKARXANGEL Иващенко провёл в основном составе около четырёх месяцев. Лучшими достижениями в составе команды стала победа на BTS Spring Cup: Europe и второе место на WePlay! Dota 2 Tug of War: Radiant.



Ринат KingR Абдуллин играл за Team Empire с марта 2016 по май 2017 года. В её составе он занял 9-12-е место на The Manila Major 2016, 3-4-е на ESL One Manila 2016 и выиграл Global Grand Masters