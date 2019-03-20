Владельцам Боевого пропуска Apex Legends из Бельгии заменили лутбоксы на металлы

Пользователь Reddit с ником UnicornPL рассказал об изменениях содержимого Боевого пропуска в Apex Legends для жителей Бельгии. Разработчики заменили лутбоксы на ценные металлы (250 шт.), которые требуются для создания косметических предметов.

Многие пользователи форума позавидовали бельгийским гражданам, поскольку шанс выпадения эпических и легендарных предметов из наборов Apex крайне небольшой. Игроки Mernerak и Gishki6 нашли способ, как заполучить ценные металлы вместо сундуков. Для этого необходимо в настройках аккаунта EA изменить страну проживания на Бельгию, после чего перезапустить клиент.

На текущий момент в Electronic Arts пока никак не отреагировали на использование этой лазейки.

В апреле 2018 года в Бельгии на законодательном уровне запретили продажу лутбоксов в видеоиграх. Виртуальные «сундуки» приравняли к азартным играм.