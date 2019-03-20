Resolut1on: бывают близкие серии с теми же VP, но потом мы сыпемся, и все

Керри Forward Gaming Роман Resolut1on Фоминок рассказал о проблемах состава и потере веры в себя и команду.

О проблемах команды



«У нас был буткем в Нью-Йорке. У нас практически ничего не получается из турнира в турнир. Бывают близкие серии с теми же Virtus.pro, но в какой-то момент чего-то не хватает, мы сыпемся, и все. Каждый раз пытаемся что-то изменить. На этот турнир поменяли ролями Юниверса и MSS.



Как команда считала, проблема у нас была в трех корах, что мы не стакаемся. Три жадных кора, и никто не делает спейс. Это был один из способов решения этой проблемы — мы поменяли MSS и UNiVeRsE. UNiVeRsE такой бэклайновый игрок: когда кто-то идет вперед ради него, он может все свои спеллы дать идеально, и «четверка» в этом патче более способствует его плейстайлу.



Это была идея Авери, все ее поддержали, всем было интересно попробовать. Плюс это что-то новое — это даст толчок команде. Все было хорошо изначально. И MSS довольно уверенно себя чувствует на офлейне, и UNiVeRsE быстро приловчился. Но опять чего-то не хватает, проблема с синергией в команде».



О личной форме



«Я уже все перепробовал. Я играл на всех этих жадных Morph, PL. Я играл на DK, CK, Ursa. Все, что нужно, я могу сделать для команды. Что будет дальше — пока непонятно.



Честно сказать, под конец этого турнира у меня начала пропадать вера в команду и в себя. Эта череда поражений огромная: ты уже не понимаешь, что работает, что не работает; какие герои играют, какие не играют. Нужно эту веру сейчас найти мне снова. Я буду работать над этим».

Forward Gaming завершила выступление на DreamLeague Season 11 на 13-16 строчке. Команда заработала $10 тыс. и 75 турнирных очков. Сейчас состав занимает 14 место в таблице DPC — на ее счету 300 баллов.