Владимир RodjER Никогосян: мы всегда отдаём первую карту. Это нормально

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян прокомментировал выступление команды в матче с Evil Geniuses на DreamLeague Season 11.



«Мы всегда отдаём первую карту, это нормально. Ко второй игре мы подходили с ощущениями дефолта. Мы ничего не меняли. Те же распики, мы в этом были уверены. Мы выиграли лайны по всех трёх матчах. Просто нужно было не ошибаться и где-то аккуратнее играть. Но вторая игра была очень напряженная, на равных. На третьей карте Phantom Lancer стал нашим победным героем. Его не забанили и мы были очень уверены — просто не проиграть линии и всё, всё будет хорошо. Но мы их еще и выиграли, так что вдвойне лучше. Мы знали, что они опять возьмут Viper для SumaiL и думали, банить или нет. В итоге малый с ArsZeeqq решили, что пусть он играет на Viper и ничего не делает. Пусть это будет их задумка, но она не работает. Вот мы и решили отдать Viper.



По поводу будущего соперника — вообще без разницы. Vici Gaming вроде в лучшей форме, чем PSG.LGD. Я бы с ними сыграл», — рассказал Никогосян в послематчевом интервью сотрудникам RuHub.



Virtus.pro обыграла Evil Geniuses в третьем раунде нижней сетки турнира DreamLeague Season 11 со счётом 2:1. Таким образом, команда обеспечила себе место в топ-6 чемпионата. EG заняла 7-8-е место. Киберспортсмены заработали $ 40 тыс. и 450 баллов DPC.