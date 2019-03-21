Йохан pieliedie Острем и Юн Мин Febby Ким покинули Mineski

Йохан pieliedie Острем и Юн Мин Febby Ким больше не являются игроками Mineski по Dota 2. Об этом сообщается в твиттере организации. Причины ухода не раскрываются.

«Мне было очень приятно работать с pieliedie и Febby. Они принесли в команду много энергии и зрелости, что было важно для нашей команды на недавних квалификациях на мэйджор. Мы определённо будем скучать по ним», — рассказал генеральный директор Mineski Зак Холман.



Днём ранее заявление об уходе опубликовал Febby, однако позже удалил свой пост в «твиттере».



Юн Мин Febby Ким провёл в команде около шести месяцев, а Йохан pieliedie Острем — четыре. Лучшим достижением киберспортсменов в Mineski стала победа на AMD Dota 2 Pro Series 2018 и 5-6-е место на ESL One Katowice 2019.