Vaevictis eSports подписала состав по CS:GO

Киберспортивная организация Vaevictis eSports подписала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом менеджмент сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте». За команду будут выступать игроки микса twBB.



Среди достижений киберспортсменов — победы на HealthPoint Cup, FURY BIG LAN CUP, MyTime League и второе место на Кубке Москвы по CS:GO.



В начале февраля Vaevictis eSports подписала женский состав по League of Legends для участия в Континентальной лиге. В него вошли Диана TR1GGERED Иванченко, Аида Merao Казарян, Елена VioletFairy Коваль, Ксения Trianna Мещерякова и Наталья Ankote Зайко. Тогда руководство заявило, что это «эксперимент».



Состав Vaevictis по CS:GO:

— Артём RAiLWAY Градович

— Глеб SP1NT Горелов

— Артём hiji Смолий

— Алексей BAS Кустов

— Данила redhide Демидов.