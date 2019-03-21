Киберспортивная организация Vaevictis eSports подписала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом менеджмент сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте». За команду будут выступать игроки микса twBB.
Среди достижений киберспортсменов — победы на HealthPoint Cup, FURY BIG LAN CUP, MyTime League и второе место на Кубке Москвы по CS:GO.
В начале февраля Vaevictis eSports подписала женский состав по League of Legends для участия в Континентальной лиге. В него вошли Диана TR1GGERED Иванченко, Аида Merao Казарян, Елена VioletFairy Коваль, Ксения Trianna Мещерякова и Наталья Ankote Зайко. Тогда руководство заявило, что это «эксперимент».
Состав Vaevictis по CS:GO:
— Артём RAiLWAY Градович
— Глеб SP1NT Горелов
— Артём hiji Смолий
— Алексей BAS Кустов
— Данила redhide Демидов.
Vaevictis eSports подписала состав по CS:GO