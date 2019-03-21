Богдан Iceberg Василенко: понимаю NoFear, неприятно играть с предателями

Игрок нового СНГ-микса по Dota 2 FTMX Богдан Iceberg Василенко прокомментировал воссоединение с бывшим товарищем по команде Александром NoFear Чурочкиным. Он заявил, что, судя по всему, это воссоединение вынужденное.



«Понимаю NoFear. Наверное, неприятно играть с предателями и мразями, которые тебя кикнули, но и одновременно хочется выиграть и приходится с ними играть, ведь больше выбора нет», — написал Василенко в «Твиттере».



В ноябре 2018 года Александра NoFear Чурочкина исключили из команды Winstrike. После этого Богдан Iceberg Василенко заявил, что устал играть с NoFear, и отметил, что он вносил деструктив в игру.