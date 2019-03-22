Игроки PSG.LGD: у кого лучшие шансы на выход в финал DreamLeague? У Keen Gaming

Игроки PSG.LGD дали интервью порталу VPEsports перед полуфиналами верхней сетки плей-офф DreamLeague Season 11. Ян Chalice Шэньи, Ван Ame Чуньюй и Сюй fy Линьсэнь оценили форму Vici Gaming, назвали команду с наивысшими шансами на попадание в гранд-финал и объяснили, почему команды из Китая захватили верхние строчки мэйджора.

О Vici Gaming

Chalice: «Мы подготовим к ним драфты как следует. Vici Gaming сейчас находится в хорошей форме. Но если мы сможем законтрить их на драфте, то игра пройдёт намного проще для нас».

О китайских командах в топе DreamLeague Season 11

Fy: «Полагаю, всё дело в том, что близится The International 9, и все команды собираются к нему».

О составе, который способен играть в гранд-финале

Chalice и Ame: «У кого лучшие шансы на выход в гранд-финал DreamLeague? У Keen Gaming».

Матч PSG.LGD — Vici Gaming начнётся сегодня, 22 марта, в 18:30 мск. Победитель отправится в финал верхней сетки, проигравший участник отправится в нижнюю сетку, где встретится с Virtus.pro.