Сотрудники Riot и Blizzard перешли в киберспортивный отдел Wizards of the Coast

Компания Wizards of the Coast объявила о переходе в киберспортивный отдел двух сотрудников Riot Games и Blizzard: Бена Драго и Беара Шмидикера.

Драго на протяжении трех лет работал над киберспортивной составляющей Hearthstone. Шмидкер около восьми лет занимался созданием и развитием лиги в League of Legends — League Championship Series, которую впервые запустили в Европе и Северной Америке в 2013 году.

Wizards of the Coast проводит соревнования по настольной игре Magic: The Gathering, а также цифровой версии — MTG Arena. В 2019 году компания планирует потратить 10 миллионов долларов на турниры.

