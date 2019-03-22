Евгений Малкин поведал о своей любви к составу Natus Vincere по CS:GO

Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал каналу NHL Россия о своем увлечении Counter-Strike: Global Offensive и любви к киберспортивной команде Natus Vincere.

«Давно начал увлекаться киберспортом. На самом деле раньше всегда играл в Counter-Strike. Когда я рос, у нас во дворе был клуб компьютерный. И немножко поигрываю сейчас — вот, купил аппаратуру, компьютер. А это Natus Vincere (у хоккеиста игровое кресло украинской команды) — одна из лидирующих команд по Counter-Strike. Знаю оттуда пару ребят, общаемся», — заявил Малкин.

Natus Vincere — самый популярный киберспортивный клуб среди российских и украинских спортсменов и музыкантов. У организации есть составы по таким соревновательным дисциплинам, как Dota 2, CS:GO, PUBG, Fortnite, Paladins и Rainbow Six: Seige.