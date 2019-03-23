Na’Vi и Virtus.pro сыграют в закрытой квалификации MDL Disneyland Paris Major

Организаторы MDL Disneyland Paris Major объявили двух первых приглашённых участников в закрытой СНГ-квалификации. Инвайты получили Virtus.pro и Natus Vincere. Они присоединятся к Team Empire и FlyToMoon, прошедшим открытые отборочные.



В СНГ-квалификации сыграют восемь команд. Еще две команды получат прямые приглашения, а оставшиеся два слота займут победитель открытых квалификаций.



MDL Disneyland Paris Major пройдёт с 4 по 12 мая в парижском Диснейленде (Франция). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.