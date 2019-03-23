Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Valve выпустила обновление Dota 2. Компания убрала промо Mars с главной страницы

Valve выпустила обновление Dota 2. Компания убрала промо Mars с главной страницы
Киберспорт / Dota 2

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Разработчики улучшили портрет Mars и его звуковое сопровождение. Также студия удалила промоплакат на главной странице игры.

Список основных изменений:
— Удален промо-плакат с Mars на главной странице;
— Изменён портрет Mars на странице выбора героев;
— Изменены цвета для различных типов урона в описаниях способностей;
— Обновлены файлы локализации на 20 языках;
— Изменено срабатывание реплик у Mars;
— Игроки тайваньского сервера добавлены в таблицу лидеров Юго-Восточной Азии.

5 марта Mars был добавлен в список героев Dota 2. Подробнее о его способностях можно почитать здесь.

Источник: Reddit Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 •••
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент