Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Разработчики улучшили портрет Mars и его звуковое сопровождение. Также студия удалила промоплакат на главной странице игры.
Список основных изменений:
— Удален промо-плакат с Mars на главной странице;
— Изменён портрет Mars на странице выбора героев;
— Изменены цвета для различных типов урона в описаниях способностей;
— Обновлены файлы локализации на 20 языках;
— Изменено срабатывание реплик у Mars;
— Игроки тайваньского сервера добавлены в таблицу лидеров Юго-Восточной Азии.
5 марта Mars был добавлен в список героев Dota 2. Подробнее о его способностях можно почитать здесь.
Valve выпустила обновление Dota 2. Компания убрала промо Mars с главной страницы