Valve выпустила обновление Dota 2. Компания убрала промо Mars с главной страницы

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Разработчики улучшили портрет Mars и его звуковое сопровождение. Также студия удалила промоплакат на главной странице игры.



Список основных изменений:

— Удален промо-плакат с Mars на главной странице;

— Изменён портрет Mars на странице выбора героев;

— Изменены цвета для различных типов урона в описаниях способностей;

— Обновлены файлы локализации на 20 языках;

— Изменено срабатывание реплик у Mars;

— Игроки тайваньского сервера добавлены в таблицу лидеров Юго-Восточной Азии.



5 марта Mars был добавлен в список героев Dota 2. Подробнее о его способностях можно почитать здесь.