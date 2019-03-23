Respawn улучшила стабильность работы Apex Legends на PC

Студия Respawn Entertainment улучшила стабильность работы шутера Apex Legends на PC. Об этом на форуме Reddit рассказал коммьюнити-менеджер компании.



Он заявил, что пользователи отправили множество файлов apex_crash.txt, которые были проанализированы разработчиками. Компания внесла необходимые изменения. Тем не менее сотрудник Respawn подчеркнул, что это может не полностью решить проблему с вылетами.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За месяц аудитория проекта превысила 50 млн игроков. 19 марта в игру был добавлен боевой пропуск. Благодаря ему пользователи могут получить дополнительные косметические предметы и статистические маркеры.