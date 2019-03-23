Илья Lil Ильюк: без контрактов и организаций киберспорт — это кибер детский сад

Украинский игрок в Dota 2 Илья Lil Ильюк пожаловался на непрофессионализм игроков тир-2 сцены. Он заявил, что все последние миксы, в которых он выступал, распались из-за отсутствия дисциплины. По его мнению, для гарантии работы нужны контракты с организациями.



«За день до квал собрали 5 человек поиграть открытые квалы на мажор. Проиграли 0-2 команде TT, которая, к слову, была приглашена в закрытые отборочные. Переиграть на следующий день с другой командой по сетке нам возможности не дали. Соответственно, вылетели из первых квал. Ушёл Мун. Добрали другого человека, поменялись ролями, сыграли 3 матча. Ушёл 747. В итоге дизбанд.



В предыдущей команде тоже двое ушли, потому что не захотели играть с остальными двумя. И в миксе с греками не подобрали подходящего керри, и один игрок ушёл. В Odium ушёл Витя, а потом Андрюша, который впоследствии собрал практически тот же Odium без меня. Это, кстати, первый и единственный раз, где я хоть каким-то макаром причастен к смене ростера. Все просто уходят, потому что нет никакой ответственности, а все словесные договоренности и обещания — это попросту пустышка.



Киберспорт говорите? Это кибер детский сад, пока нет организаций и контрактов. Только благодаря им у людей в головах что-то поворачивается и игроки начинают вести себя адекватно и справедливо по отношению друг к другу. Как сказал Энви, мы все здесь пытаемся выжить. Это на 100% отражает действительность тир-1 сцены. Кто бы что там ни говорил о Джеки, он большой молодец и сильная командная единица», — написал Ильюк в «Телеграме».



Ранее киберспортсмен отправился в Северную Америку для участия в квалификациях MDL Disneyland Paris Major. Он заявил, что в СНГ играть не с кем, а в Европе — не имеет смысла. За две недели он сменил два состава — Burning Bridges и Flying Penguins. В итоге микс не смог отобраться на мэйджор.