Team Secret сыграет с VP за выход в финал лузеров DreamLeague Season 11

Team Secret обыграла Keen Gaming в четвёртом раунде нижней сетки чемпионата DreamLeague Season 11. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Команда прошла в следующий раунд, где сразится с Virtus.pro. Победитель отправится в финал лузеров. Матч состоится 23 марта, начало — в 20:00 мск.



Keen Gaming вылетела из турнира, заняв 5–6-е место. Киберспортсмены заработали $ 60 тыс. и 900 баллов Dota Pro circuit.



DreamLeague Season 11 стал третьим мэйджором соревновательного сезона. Чемпионат проходит в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. очков DPC.