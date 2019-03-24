Vici Gaming пробилась в гранд-финал DreamLeague Season 11

В финале верхней сетки DreamLeague Season 11 китайская команда Vici Gaming обыграла Fnatic со счетом 2:1.

Фото: dotabuff.com.

Фото: dotabuff.com.

Фото: dotabuff.com.

Участники из Юго-Восточной Азии продолжат выступление в нижней сетке. Их соперником станет Virtus.pro. Матч запланирован на 24 марта в 15:30 мск. Победитель отправится в гранд-финал соревнований. Игра состоится в тот же день.

Фото: liquipedia.net.

DreamLeague Season 11 проходит с 14 по 24 марта. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. турнирных очков DPC.