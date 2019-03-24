Fear: я получил возможность играть с теми, кто действительно будет меня слушать

Игрок J.Storm Клинтон Fear Лумис в интервью Cybersport объяснил, почему поменял роль керри на саппорта четвертой позиции. По его словам, ему хочется помогать молодым киберспортсменам, готовым слушать, расти.

«Я хотел играть на керри. Но затем я быстро понял, что собрать хороший состав после моего ухода из большого клуба будет крайне сложно. Я честно пытался найти какие-нибудь варианты в течение трех-четырех месяцев, ждал каких-нибудь интересных предложений. Мне приходили разные приглашения, но я не думал, что с такими командами у меня будут шансы на победу.



Тогда я сказал себе: «Окей, я хорошо понимаю игру. Я возрастной игрок. Мне стоит попытаться руководить командой». Чтобы это было возможно, мне нужно было пересесть на саппорта. Я начал играть на «пятерке», немного потренировался — поиграл с разными тир-2 стаками из Америки.



Тогда-то я и понял, что могу сильно помочь молодым игрокам. Научить их слушать. Очень важно, чтобы в команде были игроки, способные тебя услышать. А большинство игроков, которые готовы прислушиваться к советам, это молодежь. У более опытных игроков уже есть эго, и они стараются делать все по-своему. Это всегда ведет к небольшим конфликтам в коллективе.



В общем, я поиграл на «пятерке», исполняя обязанности капитана, и затем получил предложение от J.Storm на место саппорта четвертой позиции. И я решил попробовать. Подумал, что смогу играть и на «четверке», ведь у меня уже был такой опыт: я делал это в 2016 году, сразу после TI5. Так что я знал, что требуется от игроков в этой роли, нужно было только освежить воспоминания.



Я не рассчитывал, что у меня сразу начнет получаться. Но эта роль позволила мне руководить командой и быть своего рода со-капитаном. А еще я получил возможность играть с теми, кто действительно будет меня слушать. Пожалуй, для меня это был лучший вариант», — заключил Лумис.

J.Storm заняла 7-8 место на DreamLeague Season 11. Команда заработала $40 тыс и 450 очков DPC.