В Dota 2 вышел патч 7.21d

В клиенте Dota 2 вышел балансный патч 7.21d. Разарботчики игры усилили непопулярных мидеров и осслабили пассивную способность Pangolier.
Общие изменения
Теперь проще сделать пул на большом лагере крипов на стороне Dire.
Изменения предметов
Aeon Disk:
Стоимость рецепта снижена с 1250 до 1100
Guardian Greaves:
Стоимость рецепта повышена с 1700 до 1800
Rod of Atos:
Перезарядка увеличена с 16 до 18 секунд
Радиус применения уменьшен с 1150 до 1100
Solar Crest:
Увеличение/сокращение скорости атаки при применении изменено с 70 на 80
Изменения героев
Arc Warden:
Прирост ловкости увеличен с 2.1 до 2.4
Длительность действия способности Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24
Axe:
Прирост силы увеличен с 3.2 до 3.4
Broodmother:
Базовый урон увеличен на 2
Centaur Warruner:
Урон от Double Edge увеличен с 40/60/80/100% до 60/80/100/120%
Талант 20 уровня улучшен с +50 урона к Retaliate до +70
Chen:
Длительность действия Divine Favor уменьшена с 14 до 8/10/12/14
Dragon Knight
Замедление от атак в Elder Dragon Form увеличено с 30 до 40
Талант на 10 уровне улучшен с -20% урона при попадании Breath Fire до -25%
Талант на 15 уровне улучшен с +300 к здоровью до +350
Талант 20 уровня улучшен с +150 золота в минуту до +180
Талант 25 уровня улучшен с +1.75 секунды длительности оглушения от Dragon Tail до +2 секунды
Drow Ranger:
Прирост ловкости увеличен с 2.5 до 2.8
Базовая ловкость увеличена на 6 (базовый урон остался прежним)
Earthshaker
Базовая броня увеличена на 2
Enchantress:
Базовая сила увеличена на 1
Базовый интеллект увеличен с 17 до 19
Gyrocopter:
Базовый урон увеличен на 3
Талант на 10 уровне улучшен с +200 к здоровью до +250
Juggernaut:
Длительность перезарядки Omnislash увеличена с 130 до 140 секунд
Leshrac:
Урон от Diabolic Edict уменьшен с 11/22/33/44 до 8/20/32/44
Lifestealer:
Длительность перезарядки Rage увеличена с 16 до 18 секунд
Lina:
Ловкость увеличена с 16 + 1.5 до 23 + 1.8
Mars:
Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.2
Радиус обзора от Spear of Mars уменьшен с 500 до 300
Стоимость God's Rebuke увеличена с 55/60/65/70 до 65/70/75/80
Талант 20 уровня ослаблен с +1.5 секунды к длительности оглушения Spear of Mars до +1 секунды
Naga Siren:
Входящий урон по иллюзиям, созданным Mirror Image, уменьшен с 400% до 350%
Omniknight:
Базовая броня увеличена на 1
Oracle:
Длительность перезарядки False Promise увеличена с 100/65/30 до 115/80/45
Стоимость False Promise увеличена с 100 до 100/150/200
Дальность применения False Promise пересчитана с 1000 на 700/850/1000
Pangolier:
Безмолвие и обезоруживание от Lucky Shot не могут сработать одновременно.
Процент срабатывания Lucky Shot уменьшен с 20% до 17%
Puck:
Dream Coil без Aghanim's Scepter больше не привязывает цели, невосприимчивые к магии.
Талант на 10 уровне изменен с +5 к броне на +125 к дальности применения способностей
Талант на 10 уровне изменен с +10 к интеллекту на +5 ко всем атрибутам
Pugde:
Регенерация здоровья от Flesh Heap увеличена с 3/6/9/12 до 5/8/11/14
Queen of Pain:
Базовая броня увеличена на 1
Sand King:
Урон от Sand Storm увеличен с 20/40/60/80 до 20/45/70/95
Дальность применения Burrowstrike увеличена с 350/450/550/650 до 400/500/600/700
Shadow Shaman:
Базовый интеллект уменьшен на 2
Silencer:
Урон от Glaives of Wisdom увеличен с 25/40/55/70& до 25/45/65/85%
Skywrath Mage:
Урон от Mystic Flare увеличен с 600/1000/1400 до 700/1150/1600
Sniper:
Время восстановления заряда Shrapnel уменьшено с 50 до 40 секунд
Длительность перезарядки активной способности Take Aim уменьшена с 15/12/9/6 до 9/8/7/6
Spirit Breaker:
Длительность перезарядки Charge of Darkness уменьшена с 12 до 11 секунд
Storm Spirit:
Интеллект увеличен с 22 + 3.7 до 23 + 3.9
Урон от Static Remnant увеличен с 120/170/220/270 до 120/175/230/285
Дальность притяжения Electric Vortex увеличена с 140/180/220/260 до 180/220/260/300
Templar Assassin:
Прирост ловкости увеличен с 2.8 до 3.2
Длительность негативного эффекта от Meld увеличена с 10 до 12 секунд
Ursa:
Базовая броня уменьшена на 1
Venomancer:
Урон от Poison Nova с Aghanim’s Scepter увеличена с 60/85/100 до 75/100/125
Viper:
Прирост ловкости уменьшен с 2.8 до 2.5
Длительность перезарядки Nethertoxin увеличена с 5 до 6 секунд
Windranger:
Базовая сила увеличена на 1
Скорость атаки в Focus Fire увеличена с 425 до 450
Zeus:
Интеллект увеличен с 20 +3.1 до 23 +3.3
Урон от Static Field увеличен с 4/6/8/10% до 5/7/9/11%