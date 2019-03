В Dota 2 вышел патч 7.21d

В клиенте Dota 2 вышел балансный патч 7.21d. Разарботчики игры усилили непопулярных мидеров и осслабили пассивную способность Pangolier.

Общие изменения

Теперь проще сделать пул на большом лагере крипов на стороне Dire.

Изменения предметов



Aeon Disk:

Стоимость рецепта снижена с 1250 до 1100



Guardian Greaves:

Стоимость рецепта повышена с 1700 до 1800



Rod of Atos:

Перезарядка увеличена с 16 до 18 секунд

Радиус применения уменьшен с 1150 до 1100



Solar Crest:



Увеличение/сокращение скорости атаки при применении изменено с 70 на 80



Изменения героев



Arc Warden:

Прирост ловкости увеличен с 2.1 до 2.4

Длительность действия способности Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24



Axe:

Прирост силы увеличен с 3.2 до 3.4



Broodmother:

Базовый урон увеличен на 2



Centaur Warruner:

Урон от Double Edge увеличен с 40/60/80/100% до 60/80/100/120%

Талант 20 уровня улучшен с +50 урона к Retaliate до +70



Chen:

Длительность действия Divine Favor уменьшена с 14 до 8/10/12/14



Dragon Knight

Замедление от атак в Elder Dragon Form увеличено с 30 до 40

Талант на 10 уровне улучшен с -20% урона при попадании Breath Fire до -25%

Талант на 15 уровне улучшен с +300 к здоровью до +350

Талант 20 уровня улучшен с +150 золота в минуту до +180

Талант 25 уровня улучшен с +1.75 секунды длительности оглушения от Dragon Tail до +2 секунды



Drow Ranger:

Прирост ловкости увеличен с 2.5 до 2.8

Базовая ловкость увеличена на 6 (базовый урон остался прежним)



Earthshaker

Базовая броня увеличена на 2



Enchantress:

Базовая сила увеличена на 1

Базовый интеллект увеличен с 17 до 19



Gyrocopter:

Базовый урон увеличен на 3

Талант на 10 уровне улучшен с +200 к здоровью до +250



Juggernaut:

Длительность перезарядки Omnislash увеличена с 130 до 140 секунд



Leshrac:

Урон от Diabolic Edict уменьшен с 11/22/33/44 до 8/20/32/44



Lifestealer:

Длительность перезарядки Rage увеличена с 16 до 18 секунд



Lina:

Ловкость увеличена с 16 + 1.5 до 23 + 1.8



Mars:

Прирост силы уменьшен с 3.6 до 3.2

Радиус обзора от Spear of Mars уменьшен с 500 до 300

Стоимость God's Rebuke увеличена с 55/60/65/70 до 65/70/75/80

Талант 20 уровня ослаблен с +1.5 секунды к длительности оглушения Spear of Mars до +1 секунды



Naga Siren:

Входящий урон по иллюзиям, созданным Mirror Image, уменьшен с 400% до 350%



Omniknight:

Базовая броня увеличена на 1



Oracle:

Длительность перезарядки False Promise увеличена с 100/65/30 до 115/80/45

Стоимость False Promise увеличена с 100 до 100/150/200

Дальность применения False Promise пересчитана с 1000 на 700/850/1000



Pangolier:

Безмолвие и обезоруживание от Lucky Shot не могут сработать одновременно.

Процент срабатывания Lucky Shot уменьшен с 20% до 17%



Puck:

Dream Coil без Aghanim's Scepter больше не привязывает цели, невосприимчивые к магии.

Талант на 10 уровне изменен с +5 к броне на +125 к дальности применения способностей

Талант на 10 уровне изменен с +10 к интеллекту на +5 ко всем атрибутам



Pugde:

Регенерация здоровья от Flesh Heap увеличена с 3/6/9/12 до 5/8/11/14



Queen of Pain:

Базовая броня увеличена на 1



Sand King:

Урон от Sand Storm увеличен с 20/40/60/80 до 20/45/70/95

Дальность применения Burrowstrike увеличена с 350/450/550/650 до 400/500/600/700



Shadow Shaman:

Базовый интеллект уменьшен на 2



Silencer:

Урон от Glaives of Wisdom увеличен с 25/40/55/70& до 25/45/65/85%



Skywrath Mage:

Урон от Mystic Flare увеличен с 600/1000/1400 до 700/1150/1600



Sniper:

Время восстановления заряда Shrapnel уменьшено с 50 до 40 секунд

Длительность перезарядки активной способности Take Aim уменьшена с 15/12/9/6 до 9/8/7/6



Spirit Breaker:

Длительность перезарядки Charge of Darkness уменьшена с 12 до 11 секунд



Storm Spirit:

Интеллект увеличен с 22 + 3.7 до 23 + 3.9

Урон от Static Remnant увеличен с 120/170/220/270 до 120/175/230/285

Дальность притяжения Electric Vortex увеличена с 140/180/220/260 до 180/220/260/300



Templar Assassin:

Прирост ловкости увеличен с 2.8 до 3.2

Длительность негативного эффекта от Meld увеличена с 10 до 12 секунд



Ursa:

Базовая броня уменьшена на 1



Venomancer:

Урон от Poison Nova с Aghanim’s Scepter увеличена с 60/85/100 до 75/100/125



Viper:

Прирост ловкости уменьшен с 2.8 до 2.5

Длительность перезарядки Nethertoxin увеличена с 5 до 6 секунд



Windranger:

Базовая сила увеличена на 1

Скорость атаки в Focus Fire увеличена с 425 до 450



Zeus:

Интеллект увеличен с 20 +3.1 до 23 +3.3

Урон от Static Field увеличен с 4/6/8/10% до 5/7/9/11%