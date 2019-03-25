Ori: rOtk сказал, что победа на DreamLeague — новая глава в нашей жизни

Мидер Vici Gaming Цзэн Ori Цзяоян рассказал, о чем с ребятами говорил тренер команды Бай rOtK Фан перед тем, как поднять кубок на сцене стокгольмского мэйджора.

«Он сказал нам, что [победа на DreamLeague] — новая глава в нашей жизни, новое начало. Он также призвал нас сражаться плечом к плечу в будущем», — заявил Цзяоян в интервью VPEsports.

По словам киберспортсмена, у команды появилась уверенность в успехе после победы над PSG.LGD. Среди соперников по гранд-финалу в Vici Gaming ожидали как Virtus.pro, так и Team Secret, поскольку они в равной степени сильные оппоненты.

«Ты можешь слегка нервничать перед матчем, но как только начинается стадия драфта, а потом и сама игра, то забываешь про все на свете и просто играешь», — отметил Цзяоян.

В интервью VPEsports игрок отдельно отметил вклад тренера состава. Во время драфта Бай rOtK Фан самостоятельно делает несколько открывающих пиков. Когда речь заходит о персональном выборе героев, он советуется с подопечными.

«Мы предлагаем свои варианты, которые нас устраивают. С этого момента он становится нашим учителем — он показывает нам, каким должен быть финальный драфт», — заключил Ori.

DreamLeague Season 11 проходил с 14 по 24 марта. В чемпионате победила Vici Gaming. Китайская команда превзошла Virtus.pro в гранд-финале турнира. Матч закончился со счетом 3:2.