Virtus.pro отправила в запас Матеуша TOAO Завистовски

Virtus.pro отправила в запас капитана команды по CS:GO Матеуша TOAO Завистовски. В организации остались недовольны результатами состава за последние три месяца, сообщается на сайте клуба.

Капитанские обязанности на себя взял Януш Snax Погожельски. На место Завистовски попробуют несколько игроков. На отборочных к IEM Sydney команда выступит с Камилом Sobol Соболевски из PACT.

Окончательное решение клуб озвучит после турнира Charleroi Esports 2019. Чемпионат пройдет в Бельгии с 12 по 14 апреля.

Virtus.pro представила новый состав в декабре 2018 года. В команду вошли Януш Snax Погожельски, Михал MICHU Мюллер, Михал snatchie Рудски, Павел byali Белиньски и Матеуш TOAO Завистовски, перешедший из AGO Esports.