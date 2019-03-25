9pasha: у меня все московские турниры ассоциируются с проигрышем

Офлейнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов рассказал об эмоциях, которые возникают во время выступлений на домашних турнирах.

«У меня все московские турниры ассоциируются с проигрышем, потому что ничего никогда не получается. Вроде бы ты хочешь выложиться на максимум, показать, что ты молодец. На турнир приехали люди из твоей страны, это прибавляет и уверенности, и нервов одновременно. Уверенность – это когда ты выигрываешь. Немножко начинаешь нервничать, когда проигрываешь и вылетаешь. Ты понимаешь, что люди смотрят, а ты хотел бы показать им больше, хотел бы их порадовать.



Почему-то у нас складывается так, что вот эти неуверенность и нервы берут верх в какие-то моменты. Не знаю, буду надеяться, что этот EPICENTER будет первым, с которого мы не уедем домой в первый же день. Или когда мы там обычно уезжаем», — заключил Хвастунов.

EPICENTER Major 2019 состоится в Москве 22-30 июня. 15 участников определятся по результатам региональных квалификаций. Ещё один слот получит победитель StarLadder Ukraine Minor. На турнире 16 команд разыграют призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.