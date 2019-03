Mag: у нас сейчас первоочередная задача – попадание на мэйджор

Тренер Natus Vincere Андрей Mag Чипенко поделился планами команды до конца сезона-2018/19. В клубе не теряют надежды набрать очки DPC и напрямую попасть на The International 9.

«У нас сейчас первоочередная [задача] – это попадание на мэйджор. Потому что нужно набрать эти очки DPC. Шансы ещё есть, шансы хорошие. Всё, что нужно, – это отбираться на мэйджоры. Тем более на EPICENTER будет три слота для СНГ. Объективно шансов пройти ещё больше, и это очень круто. Я рад, что это так, потому что если сейчас ты проходишь в Диснейленд (MDL Disneyland Paris Major) и там пробуешь набрать очки, то у тебя остаётся ещё один мэйджор, на который шансов попасть ещё больше. И ты можешь за два мэйджора набрать достаточно баллов для попадания на TI.



У всех цель одна – пройти на The International. Я надеюсь, что в этом году у нас всё-таки получится попасть на «Инт». Я уже давно не был там как игрок, сейчас как тренер. Мы вместе с ребятами уже проделали на самом деле большой путь. Мне нравится смотреть на то, как каждый из них где-то спрогрессировал. Конечно, мы ещё не настолько хорошо играем, как хотелось бы, но есть прогресс, он постоянно присутствует. Мне хочется с ребятами пройти вот этот путь от начала, когда мы собрались в сентябре, и попасть на The International», – заключил Чипенко.



Natus Vincere сейчас занимает 17-ю строчку в таблице DPC. В активе команды 175 очков. На The International 9 12 команд с наибольшим количеством баллов получат прямые приглашения, остальные будут проходить региональные квалификации.