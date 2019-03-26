Владислав bondik Нечипорчук стал игроком Winstrike по CS:GO

Владислав bondik Нечипорчук пополнил состав команды Winstrike по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на сайте организации. Киберспортсмен заменит Яна waylander Рахконена.



«Ещё на мэйджоре мы начали чувствовать, что перемены неизбежны. Сперва это коснулось тренерского штаба, теперь, к сожалению, игроков. У нас в составе уже есть молодые ребята, поэтому мы искали опытного игрока, который бы подходил по позиции и мог стать одним из лидеров коллектива. Владислав очень подходит нам еще и по стилю игры, а, учитывая его профессионализм и трудолюбие, считаю, что уже совсем скоро мы сможем увидеть от него действительно звездную игру», — прокомментировал изменения генеральный менеджер Winstrike Адалят Мамедов.



Владислав bondik Нечипорчук играл за такие команды, как Kerch.NET, dAT Team, Flipsid3 Tactic, TyLoo и HellRaisers. Последней командой игрока стала Gambit Esports, но состав не смог отобраться на крупные турниры. Лучшим достижением Нечипорчука в её составе стало 7-8-е место на SuperNova Malta 2018.



Состав Winstrike по CS:GO:

— Кирилл Boombl4 Михайлов

— Давид n0rb3r7 Даниелян

— Георгий WorldEdit Яскин

— Ауримас Kvik Квакшис

— Владислав bondik Нечипорчук.