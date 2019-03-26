Авери SVG Сильверман: это был потрясающий опыт, но я готов двигаться дальше

Бывший игрок команды Forward Gaming по Dota 2 Авери SVG Сильверман рассказал о причинах прекращения карьеры игрока. Он заявил, что ему хочется реализовать себя в чём-то другом.



«Я решил оставить карьеру игрока. Это личное решение. В последнее время мы играли не на том уровне, на который рассчитывали, но это не главная причина моего решения. Мне нравится заниматься другими вещами в своей жизни и хочется реализовать себя в чём-то другом. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас, и особенно моих тиммейтов — они потрясающие. Я ни о чём не жалею, это был потрясающий опыт, но я готов двигаться дальше и делать что-то новое», — рассказал Сильверман.

Авери SVG Сильверман выступал на профессиональной сцене с 2015 года. Он играл за Cloud9, Shazam, Team NP, VGJ.Storm и другие команды. Последние полгода он провёл в Forward Gaming. В её составе он занял 9-12-е место на The Kuala Lumpur Major, 13-16-е на The Chongqing Major и 13-16-е на DreamLeague Season 11. 24 марта он объявил об уходе из организации и завершении карьеры игрока.