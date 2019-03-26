Расмус MISERY Филипсен: мы должны были обыграть VP в лузерах

Капитан состава Chaos Esports Club по Dota 2 Расмус MISERY Филипсен дал интервью порталу Cybersport.ru, в котором оценил выступление команды на DreamLeague Season 11. По его мнению, это достойный результат, но он считает, что команда могла обыграть и VP.



«Я думаю, мы добились приличного результата. Я до сих пор считаю, что мы должны были побеждать Virtus.pro. Но конкретно в тот день мы были недостаточно хороши, хотя игры вышли довольно равными. Мне по-прежнему кажется, что наши идеи в том матче были лучше, чем у VP. Российской команде удалось выиграть скорее за счёт опыта. Я очень расстроился после этой встречи, потому что полагал, что мы должны были побеждать», — рассказал Филипсен.

Также Расмус прокомментировал поездку бразильских киберспортсменов на финалы WESG 2018. Он считает, что отказ от этого турнира мог бы повлиять на итоговый результат мэйджора.

«Касательно поездки бразильских ребят на WESG, понятно, что лучше нам от этого не стало. В идеале мне бы хотелось за неделю до турнира провести буткемп, чтобы наладить взаимопонимание. Кроме того это же бразильцы. Все эти перелёты дались им тяжело. Не думаю, что поехать на WESG было хорошим решением со стороны моих игроков. Но там разыгрывают кучу денег, а годом ранее Kingrd с компанией занял на WESG второе место. Так что их можно понять», — сказал Расмус.



Chaos Esports Club уступила Virtus.pro во втором раунде нижней сетки. Киберспортсмены проиграли матч со счётом 1:2. Команда заняла 9-12-е место, получив $ 15 тыс. и 150 баллов Dota Pro Circuit.