Vici Gaming сыграет вместо Rogue на StarSeries & i-League Season 7 по CS:GO

Vici Gaming заменит команду Rogue на турнире StarSeries & i-League Season 7 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом менеджмент VG сообщил в «Твиттере». Судя по всему, Rogue не смогла решить проблемы с CS-составом для участия в турнире.

Ранее Rogue объявила о роспуске состава по CS:GO. Менеджмент заявил, что на текущий момент организация не может выделить много времени и средств для формирования новой команды. Тем не менее планировалось, что последним турниром для состава станет StarSeries & i-League Season 7. Вероятно, команда не смогла найти замену для Хантера SicK Мимса, который 22 марта перешёл в compLexity.



StarSeries & i-League Season 7 пройдёт с 30 марта по 7 апреля. На турнире сыграют 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.