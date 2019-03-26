Na’Vi сыграет с VG в первом раунде StarSeries & i-League Season 7 по CS:GO

Организаторы турнира StarSeries & i-League Season 7 опубликовали итоги жеребьёвки первого круга группового этапа. По его результатам Natus Vincere сыграет с Vici Gaming, а Team Spirit встретится с ENCE eSports.

Первый этап турнира пройдёт по швейцарской системе с форматом матчей до двух побед (best-of-three). Восьмёрка лучших отправится в плей-офф. Матчи начнутся 30 марта, начало — в 05:00 по мск.



Ранее стало известно, что Rogue отказалась от выступления на чемпионате из-за проблем с составом по CS:GO. Организация распустила команду 23 марта. Вместо неё сыграет китайский коллектив Vici Gaming.



StarSeries & i-League Season 7 пройдёт с 30 марта по 7 апреля в Шанхае (Китай). Участники разыграют призовой фонд в $ 500 тыс.