Игроки OG сыграют шоу-матч с OpenAI

Создатели бота OpenAI проведут шоу-матч программы с игроками OG. Об этом компания сообщила на своём сайте. Матчи пройдут по правилам, которые использовались на The International 2018.



Мероприятие пройдёт 13 апреля, начало — в 21:30 мск. Матч посетят Йорин Sheever ван дер Хейден, Уильям Blitz Ли, Остин Capitalist Уолш, Оуэн ODPixel Дейвис и Кевин Purge Годек. Будут ли они заниматься освещением или тоже примут участие в демонстрации, пока не сообщается.



На турнире The International 2018 боты OpenAI обыграли команду комментаторов в Dota 2. Тем не менее программа позже уступила киберспортсменам из paiN Gaming и в матче против китайских звёзд. Шоу-матчи проходил с ограничениями: команды играли ограниченным набором героев и не могли использовать иллюзии.