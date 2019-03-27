V1lat высказался в защиту Virtus.pro: «Вы что, хотите, чтобы было как в 2014?»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай выразил негодование по поводу токсичности русскоязычного сообщества и болельщиков Virtus.pro. Он убежден, что многие из фанатов недостойны такой команды, как VP, из-за поведения.

«Первое, что я хочу сказать нашему любимому комьюнити. У нас самое хреновое комьюнити в мире. Нигде в мире нет такого хренового и токсичного комьюнити. Это комьюнити на протяжении полутора лет кормят победами — исключительно победами. Но поражение в финале от Team Secret со счетом 1:3 вызывает бурю такого говна — простите, — что ты просто смотришь на этих людей и думаешь: “Боже, да что вам надо?”.



Вы что, хотите, чтобы было как в 2014 году? Чтобы ни одна команда из СНГ даже на турниры не отбиралась? Чтобы вы сидели весь год и смотрели, как Loda против EternaLEnVy играет? Вспомните 2014 год. Но кого вы тогда критиковать будете?



Люди не понимают, насколько это тяжелая работа. Они думают, что Virtus.pro должны весь год как роботы пахать из-за того, что ты проснулся с утра и поставил свои четыре доллара на их победу. Нет! У них тоже есть свои ритмы, им тоже нужно как-то готовиться и как-то отдыхать, разгружаться. А они с турнира на турнир, на турнир, на турнир — жизнь в самолетах и отелях. У них постоянные какие-то проблемы начинаются, болячки из-за того, что уже организм сбоит. И так происходит со всеми командами. <...>



Не знаю, как ребятам на их месте. Но я бы уже давно сказал: “Да пошли вы в жопу, я больше не буду давать интервью на русском языке. Буду только на английском общаться — там прекрасное комьюнити, которое нас понимает”. А вы — те люди, которые это пишут, — вы просто недостойны быть болельщиками Virtus.pro.



Слезьте с Virtus.pro, у них август впереди. Дайте им спокойненько к нему подготовиться», — заявил Волочай порталу Cybersport.ru.

На чемпионате MDL Macau 2019 болельщики раскритиковали выступление Virtus.pro во время группового этапа. Впоследствии зрители неоднократно предъявляли претензии игрокам VP из-за плохого исполнения в матчах и отсутствии самоотдачи. При этом команда гарантировала себе попадание на The International 9 еще после первого мэйджора сезона 2018/2019.