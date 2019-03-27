Biver и oliver вошли в новый состав Infamous

Перуанская команда Infamous подписала двух европейских игроков: датчанина Мальте Biver Винтера и словака Оливера oliver Лепко.

Игроки уже прибыли на буткемп, где готовятся к закрытой стадии отборочных на MDL Disneyland Paris Major. Квалификационный этап пройдёт с 28 по 30 марта.

Помимо Infamous за выход на мэйджор будут бороться Chaos Esports Club, Demolition Boys, Thunder Predator, Gorillaz-Pride, Butterfly Effec, SG e-sports и Pacific eSports.

Организаторы пока не стали раскрывать точное количество мест на чемпионате. Каждому региону полагается как минимум два слота, некоторым — три. Решение принимает компания Valve.