V1lat: VP мне неинтересны, VP — команда, которая приходит и убивает всех вокруг

Виталий v1lat Волочай объяснил, почему ему неинтересны постоянно доминирующие команды вроде Virtus.pro.

«Ну а чем они интересны? Это Virtus.pro, которая идёт и топчет всех. Конечно, ты удивляешься тому, что они делают: когда пикают Tidehunter, добирают Doom пятёркой, берут пять коров и выигрывают, причём довольно легко. И ты думаешь: а у этой команды вообще есть какой-то лимит, крыша есть? Хоть кто-то может сделать с ними хоть что-то? Все к ним готовятся, все знают, что они сильные, а они приходят и дальше топчут, проигрывают первую карту — и дальше топчут. Это классно.



Я не скажу, что это самая интересная для меня команда, потому что я знаю, что они крутые. Мне интересны команды, которые где-то появляются, что-то у них получается, где-то простреливают. Вот как Fnatic – собрали какой-то состав по крупицам, заиграли, хорошие результаты показывают, практически гарантировали себе [слот на] The International. Vici Gaming, которая взялась из ниоткуда, в Киеве [на StarLadder ImbaTV Minor] по всем прошлась катком. Такие команды интересны. VP мне не интересна, VP – это команда, которая просто приходит и убивает всех вокруг. Это такие себе «Голден Стэйт Уорриорз», — отметил Волочай в интервью Prodota.

Virtus.pro примет участие в закрытой стадии отборочных на MDL Disneyland Paris Major. Матчи квалификационного этапа стартуют завтра, 28 марта.