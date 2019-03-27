Российский турнир EPICENTER XL по Dota 2 завоевал премию Eventex Awards 2019

Чемпионат EPICENTER XL по Dota 2 завоевал премию Eventex Awards 2019. Турнир победил в категории «Лучшее мероприятие в России». Организатором соревнований выступила компания Epic Esports Events.

Помимо EPICENTER XL за награду боролись презентации нового сезона «Нет форматов — нет границ» от телеканала ТВ-3 и «Олимпийская Масленица» в Суздале.

EPICENTER XL организовали в Москве с 27 апреля по 6 мая 2018 года. Призовой фонд мэйджора составил 1 млн долларов. В турнире участвовали 12 команд. Прямую трансляцию посмотрели 19,4 млн зрителей по всему миру.



Eventex Awards — престижная награда в сфере мероприятий. В 2019 году премия прошла в девятый раз. Жюри выбирали финалистов из 331 заявки, которые прислали из более чем 40 стран мира.