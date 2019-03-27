Тренер Team Spirit: если ты дисциплинирован, ты эффективен

Николай Certus Цертус, возглавляющий состав Team Spirit по CS:GO, рассказал клубному YouTube-каналу об изменениях в команде и тренерской философии.

Об изменениях в составе

«Изменения произошли, потому что, во-первых, очень долго были вместе в одном составе, практически без замен. С некоторыми игроками я работал больше шести лет, практически без перерывов. В какой-то момент мы все просто поняли, что для того, чтобы развиваться, нужно сделать какие-то изменения.



Мы могли, по сути, любого заменить и сделать шаг вперёд. Но коллегиально всем показалось, что лучше заменить этих ребят (Вадима DavCost Васильева и Дмитрия Dima Бандурку). И не потому, что они плохие игроки или не справлялись со своей работой. В целом они очень профессиональные и сильные ребята. Просто команда как мозаика. Звенья в их лице эту мозаику не формировали».

О работе тренера и личных задачах

«Лично для меня самое главное — видеть рост, как индивидуальный, так и командный. Если я вижу, что игрок может в чем-то улучшиться, то я всячески стараюсь помочь ему. Когда я вижу отдачу от процесса, я получаю от этого удовольствие и понимаю, что работаю не зря. <...>



Я считаю, что лично моя заслуга и задача, чтобы всегда был прогресс. Как только я пойму, что всё, я себя исчерпал, тут же сам скажу: «Спасибо, ребят, я дал вам всё, что мог, мои методы не работают».



Наверное, самое основное, что я делал и делаю для команды, — прививаю жёсткую дисциплину. Не только в игре, а во всей жизнедеятельности. Я так просто устроен и считаю, что, если ты дисциплинирован, ты эффективен».

3 марта Team Spirit представила двух игроков. Организация подписала Леонида chopper Вишнякова и Артёма iDISBALANCE Егорова.