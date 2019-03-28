Vega Squadron открыла юношеский состав по Dota 2 в Северной Америке

Киберспортивная организация Vega Squadron представила юношеский состав по Dota 2, который будет выступать в Северной Америке. Организация подписала контракты с бывшими игроками Team NAR. Первым турниром для них станет квалификация на MDL Disneyland Paris Major.



Менеджер Vega Squadron Георгий Фалеев подчеркнул, что это не второй состав организации по Dota 2, а молодёжный состав, которому команда постарается помочь развиваться. Также Vega сможет ознакомиться с состоянием североамериканской сцены.



Ранее Vega объявила о сотрудничестве с командой Marlerino Esports. Менеджмент заявил, что не выкупал контракты киберспортсменов, а решил развивать состав совместными усилиями.



Vega Squadron NA Academy:

— Павел A$AP ROFLEX Семечкин;

— Ильяс Steel-_-Borco Каукенов;

— Максат MindGate Караев;

— Тимофей TheBearFaran Кузнецов;

— Никита Shoe Загребин.