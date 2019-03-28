Киберспортивная организация Vega Squadron представила юношеский состав по Dota 2, который будет выступать в Северной Америке. Организация подписала контракты с бывшими игроками Team NAR. Первым турниром для них станет квалификация на MDL Disneyland Paris Major.
Менеджер Vega Squadron Георгий Фалеев подчеркнул, что это не второй состав организации по Dota 2, а молодёжный состав, которому команда постарается помочь развиваться. Также Vega сможет ознакомиться с состоянием североамериканской сцены.
Ранее Vega объявила о сотрудничестве с командой Marlerino Esports. Менеджмент заявил, что не выкупал контракты киберспортсменов, а решил развивать состав совместными усилиями.
Vega Squadron NA Academy:
— Павел A$AP ROFLEX Семечкин;
— Ильяс Steel-_-Borco Каукенов;
— Максат MindGate Караев;
— Тимофей TheBearFaran Кузнецов;
— Никита Shoe Загребин.
Vega Squadron открыла юношеский состав по Dota 2 в Северной Америке