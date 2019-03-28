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19:20 Мск
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Valve увеличила модель Night Stalker в Dota 2

Valve увеличила модель Night Stalker в Dota 2
Киберспорт / Dota 2

Компания Valve выпустила очередное косметическое обновление игрового клиента Dota 2. Об этом сообщает SteamDB. Разработчики увеличили модель Night Stalker и улучшили локализацию на бразильском и испанском языках.

Список изменений:
— размер модели Night Stalker увеличен с 0,74 до 0,84;
— исправлена локализация для бразильского и испанского языков.

Трёмя днями ранее разработчики выпустили обновление 7.21d. Компания ослабила нового персонажа Mars и предмет Rod of Atos. Также переработан ряд способностей у других героев.

В Dota 2 вышел патч 7.21d. Разработчики ослабили Rod of Atos и Mars
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