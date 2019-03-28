Valve увеличила модель Night Stalker в Dota 2

Компания Valve выпустила очередное косметическое обновление игрового клиента Dota 2. Об этом сообщает SteamDB. Разработчики увеличили модель Night Stalker и улучшили локализацию на бразильском и испанском языках.



Список изменений:

— размер модели Night Stalker увеличен с 0,74 до 0,84;

— исправлена локализация для бразильского и испанского языков.



Трёмя днями ранее разработчики выпустили обновление 7.21d. Компания ослабила нового персонажа Mars и предмет Rod of Atos. Также переработан ряд способностей у других героев.

В Dota 2 вышел патч 7.21d. Разработчики ослабили Rod of Atos и Mars