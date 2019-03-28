COOLLERZ, iLame и KTVSKY сыграют на турнире TwitchCon по Apex Legends

Антон COOLLERZ Синьгов, Евгений iLame Пехтелев и Александр KTVSKY Лешков сыграют на турнире TwitchCon по Apex Legends. Об этом игроки сообщили во «ВКонтакте». Они выиграли отборочный чемпионат Twitch Rivals в составе микса Pepega.



Во время квалификаций российские игроки обнаружили, что испанские киберспортсмены абузили соперничество с другими командами. Как правило испанские игроки убивали только двух человек из вражеской команды, чтобы последний мог возродить своих тиммейтов. После этого они повторно убивали соперников. Россияне усиленно общались с администраторами чемпионата добились получения поездки на LAN-финал турнира.



Чемпионат пройдёт с 13 по 14 апреля в Берлине (Германия). Общий призовой фонд соревнований неизвестен.

