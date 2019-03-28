Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Киберспорт / Новости /

Лу Fenrir Чао и Лю Sylar Цзяцзюнь покинули Team Aster

Лу Fenrir Чао и Лю Sylar Цзяцзюнь покинули Team Aster
Киберспорт / Dota 2

Китайские игроки Лу Fenrir Чао и Лю Sylar Цзяцзюнь объявили об уходе из состава Team Aster по Dota 2. Оба киберспортсмена решили взять перерыв от профессиональной карьеры.

Согласно заявлению Sylar в Weibo, ему необходим перерыв из-за плохого самочувствия. Причина ухода Fenrir пока не раскрывается. По данным издания VPEsports, одного из игроков может заменить участник Sun Gaming Ли iceice Пэн.

Sylar и Fenrir играли за Team Aster с сентября 2018 года. В составе команды они заняли 5-6-е место на ESL One Hamburg 2018, 13-16-е на The Kuala Lumpur Major и 13-16-е на The Chongqing Major.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент