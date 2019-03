Лу Fenrir Чао и Лю Sylar Цзяцзюнь покинули Team Aster

Китайские игроки Лу Fenrir Чао и Лю Sylar Цзяцзюнь объявили об уходе из состава Team Aster по Dota 2. Оба киберспортсмена решили взять перерыв от профессиональной карьеры.



Согласно заявлению Sylar в Weibo, ему необходим перерыв из-за плохого самочувствия. Причина ухода Fenrir пока не раскрывается. По данным издания VPEsports, одного из игроков может заменить участник Sun Gaming Ли iceice Пэн.



Sylar и Fenrir играли за Team Aster с сентября 2018 года. В составе команды они заняли 5-6-е место на ESL One Hamburg 2018, 13-16-е на The Kuala Lumpur Major и 13-16-е на The Chongqing Major.