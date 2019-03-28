Virtus.pro выступит на ESL One Birmingham 2019

Virtus.pro получила приглашение на турнир ESL One Birmingham 2019 по Dota 2. Об этом организаторы сообщили в «Твиттере». Команда стала вторым участником чемпионата. Ранее инвайт достался Vici Gaming.

Всего на турнире сыграют 12 команд. Восемь из них получат прямые приглашения, а оставшиеся четыре путёвки будут разыграны в региональных квалификациях.



ESL One Birmingham 2019 не является частью рейтинговой системы соревнований Dota Pro Circuit. Турнир пройдёт с 28 мая по 2 июня в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.