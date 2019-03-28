HLTV.org отказалась освещать мелкие онлайн-турниры и лиги

Киберспортивное издание HLTV.org больше не будет освещать онлайн-этапы различных чемпионатов и онлайн-лиги с круговым форматом (каждый с каждым) из-за договорных матчей. Об этом в «Твиттере» заявил сооснователь портала Петар Милованович. Исключением станут ESEA MDL и различные этапы EPL, которые авторы не смогут игнорировать в силу значимости этих соревнований.



Милованович заявил, что причина отказа в освещении чемпионатов кроется в структуре организаторов, которые не могут обеспечить необходимый уровень судейства. В качестве примера он привёл лигу NoxFire, где поклонники и игроки ссорились между собой по вопросам мошенничества различных участников турнира, но никто не смог предоставить прямых доказательств.



«У нас нет полномочий и времени для того, чтобы расследовать каждый случай мошенничества на соревнованиях. Также нет никаких признаков появления какой-либо организации для регулирования подобных вопросов. В связи с этим мы решили не размещать подобные чемпионаты на HLTV.org.



Мы понимаем, что при помощи кругового формата организаторы пытаются привлечь спонсоров, но это даёт больше поводов для различных нарушений и договорных матчей. Мы не питаем иллюзий, что другие форматы являются идеальными, но многие букмекерские компании предлагают коэффициенты, основываясь на наших историях матчей. Мы надеемся, что, удалив эти турниры, мы снизим потенциальные риски», — написал Милованович в «Твиттере».



Это не первый случай, когда HLTV.org отказывается от освещения различных соревнований. В мае 2018 года компания уличила своих азиатских подчинённых в связи с подставными матчами. После этого издание отказалось от освещения азиатских онлайн-турниров, за исключением крупных региональных квалификаций по типу ESL One или StarSeries.