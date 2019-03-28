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В GOG вышло переиздание двух первых частей Warcraft

В GOG вышло переиздание двух первых частей Warcraft
Киберспорт / Другие игры

В магазине GOG вышло переиздание двух первых стратегий Warcraft — Warcraft: Orcs & Humans и Warcraft 2. В состав Warcraft 2 вошла классическая версия Tides of Darkness и дополнение Beyond the Dark Portal. Игры уже доступны для покупки.

Обновлённые игры адаптированы под современные версии Windows и MacOS. Warcraft: Orcs & Humans можно приобрести за 289 рублей, а Warcraft 2 — за 449 рублей. Кроме этого разработчики выпустили специальный комплект, включающий обе игры — WarCraft I & II Bundle. Он обойдётся поклонникам в 699 рублей.

Это уже второй раритетный проект от Blizzard в магазине GOG. Ранее администрация магазина начала продажи первой Diablo, которая вышла в двух вариациях. Классическая игра поддерживает стандартное разрешение и игру через Battle.net, а адаптированная — игру по DirectIP и разрешение до 8K.

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