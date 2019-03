В GOG вышло переиздание двух первых частей Warcraft

В магазине GOG вышло переиздание двух первых стратегий Warcraft — Warcraft: Orcs & Humans и Warcraft 2. В состав Warcraft 2 вошла классическая версия Tides of Darkness и дополнение Beyond the Dark Portal. Игры уже доступны для покупки.



Обновлённые игры адаптированы под современные версии Windows и MacOS. Warcraft: Orcs & Humans можно приобрести за 289 рублей, а Warcraft 2 — за 449 рублей. Кроме этого разработчики выпустили специальный комплект, включающий обе игры — WarCraft I & II Bundle. Он обойдётся поклонникам в 699 рублей.



Это уже второй раритетный проект от Blizzard в магазине GOG. Ранее администрация магазина начала продажи первой Diablo, которая вышла в двух вариациях. Классическая игра поддерживает стандартное разрешение и игру через Battle.net, а адаптированная — игру по DirectIP и разрешение до 8K.