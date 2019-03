Team Secret и Team Liquid вышли в виннеры отборочных MDL Disneyland Paris Major

Определились два первых вылетевших участника европейской квалификации MDL Disneyland Paris Major. Отборочный этап покинули миксы SexyAsF и Goblin Legs.



SexyAsF проиграла два матча против OG (0:2) и The Final Tribe (1:2), а Goblin Legs уступили Ninjas in Pyjamas (1:2) и Alliance (0:2).



Также определились два лидера группового этапа — Team Secret и Team Liquid. Оба участника прошли в верхнюю сетку соревнований. OG, The Final Tribe, Alliance и NiP будут сражаться. Участники, занявшие третьи места, отправятся в нижнюю сетку.



Европейский отборочный тур MDL Disneyland Paris Major завершится 30 марта 2019 года. Три лучшие команды отправятся на чемпионат.