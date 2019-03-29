В CS:GO обновился список соревновательных карт. Vertigo заменила Cache

Компания Valve обновила список соревновательных карт в CS:GO. Разработчики убрали Cache из основной ротации. Вместо неё авторы добавили Vertigo, которая получила ряд изменений в новом патче.
Во внутриигровом магазине также появились набор музыки EZ4ENCE от The Verkkars и капсула с наклейками «Дикие хищники».
Полный список изменений:
- Vertigo заменила Cache в списке карт передовой, которые используются на турнирах;
- Добавлено новое покрытие в нижней части мида;
- Место появления игроков защиты было немного подвинуто;
- Изменен приоритет точек возрождения. Игроки защиты смещены в сторону передовых «спавнов», а атаки – в сторону задних «спавнов»;
- Добавлены угловые перила для «кэтволка» на точке В;
- Заблокирован двойной буст сверху катушек на «спавне» игроков защиты;
- Заблокирован угол стены на спуске с нижней лестницы точки В в сторону «спавна» атаки;
- Изменена лестница, ведущая со «спавна» на точку В;
- Слегка изменена планировка на точке возрождения игроков атаки;
- Обновлены модели мишени на плентах;
- Урон, полученный в шахте лифта, теперь отображается в статистике урона;
- Теперь игроки больше не могут поднимать оружие через стены и в случаях, когда его не видно;
- Теперь гранаты больше не будут пролетать сквозь закрытые двери;
- Исправлены несколько багов.
В компании пообещали вернуть Cache в ротацию после обновления. Переделкой карты занимается её создатель — Шон FMPONE Снеллинг. В январе он опубликовал скриншот, где показал участки, над которыми работа уже завершена.